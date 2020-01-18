البراكس: لوضع حد لمهزلة الخسائر التي تلحق بأصحاب المحطات

دعا نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، جميع اصحاب المحطات لعقد جمعية عمومية يوم الثلثاء بتاريخ 21 كانون الثاني 2020، وذلك لوضع "حد لمهزلة الخسائر التي تلحق بأصحاب المحطات".
وفي بيان له، أعلن البراكس أن "جميع المساعي المبذولة مع المسؤولين المعنيين في الدولة قد فشلت، وأن خسائر أصحاب المحطات التي دامت لاكثر من ثلاثة اشهر من جراء فرض شراء مادتي المازوت والبنزين على اساس %15 بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية مع الزام اصحاب المحطات بيعها بسعر محدد وبالليرة اللبنانية، وهذا الأمر مرفوض".
وأكد البراكس أنه "يجب وضع حد لهذه المهزلة ولوقف الخسائر عن اصحاب المحطات"، داعياً "جميع اصحاب المحطات لعقد جمعية عمومية يوم الثلثاء بتاريخ 21 كانون الثاني 2020 عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في نادي الصحافة، بناية الفا، مستديرة الشفروليه في فرن الشباك".
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