انطلاق مظاهرة من برج حمود باتجاه وسط بيروت رفضاً للمماطلة بتشكيل الحكومة

وصلت التظاهرة التي كانت قد انطلقت من مستديرة ​الدورة​ تحت شعار "لن ندفع الثمن" الى ​برج حمود​ في طريقها الى شركة ​كهرباء لبنان​، ف​جمعية المصارف​، وصولا الى ​ساحة النجمة​.

وعمد المتظاهرون الى رفع ​اللافتات​ المطالبة بحكومة مستقلة وبخطة إنقاذ، والمنددة بالمماطلة ب​تشكيل الحكومة​ والاستمرار في اتباع ​سياسة​ المحاصصة.

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