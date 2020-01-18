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انطلاق مظاهرة من برج حمود باتجاه وسط بيروت رفضاً للمماطلة بتشكيل الحكومة

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وصلت التظاهرة التي كانت قد انطلقت من مستديرة ​الدورة​ تحت شعار "لن ندفع الثمن" الى ​برج حمود​ في طريقها الى شركة ​كهرباء لبنان​، ف​جمعية المصارف​، وصولا الى ​ساحة النجمة​.

وعمد المتظاهرون الى رفع ​اللافتات​ المطالبة بحكومة مستقلة وبخطة إنقاذ، والمنددة بالمماطلة ب​تشكيل الحكومة​ والاستمرار في اتباع ​سياسة​ المحاصصة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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