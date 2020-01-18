وصلت التظاهرة التي كانت قد انطلقت من مستديرة الدورة تحت شعار "لن ندفع الثمن" الى برج حمود في طريقها الى شركة كهرباء لبنان، فجمعية المصارف، وصولا الى ساحة النجمة.
وعمد المتظاهرون الى رفع اللافتات المطالبة بحكومة مستقلة وبخطة إنقاذ، والمنددة بالمماطلة بتشكيل الحكومة والاستمرار في اتباع سياسة المحاصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مظاهرة من برج حمود باتجاه وسط بيروت رفضاً للمماطلة بتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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