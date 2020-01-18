جبق: سلامة نقض اتفاقية تأمين المبالغ المطلوبة للمستشفيات

أعلن وزير الصحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​، انه "منذ بداية الازمة في ​لبنان​ تم تقييم الحاجات الطبية المطلوبة وعلى أساس ذلك، تم إنجاز اتفاقية مع حاكم ​مصرف لبنان​ بهدف تأمين المبالغ المطلوبة ولكن سلامة نقض هذه الاتفاقية".

وفي حديث صحفي، أكد جبق أن "حل موضوع استيراد ​المستلزمات الطبية​ موجود عند حاكم مصرف لبنان وعندما يعطي الأمر للمصارف فان كل الأمور تحل".

وأشار جبق الى أنه سيبحث هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في أقرب فرصة، مشدداً على "وجوب إيجاد الحل لان الوضع القائم لا يستدعي ترف الوقت، ومن المسؤولية الوطنية العمل بأقصى جدية لتدارك الخطر المحدق بالوضع الطبي".