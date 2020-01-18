أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، انه "منذ بداية الازمة في لبنان تم تقييم الحاجات الطبية المطلوبة وعلى أساس ذلك، تم إنجاز اتفاقية مع حاكم مصرف لبنان بهدف تأمين المبالغ المطلوبة ولكن سلامة نقض هذه الاتفاقية".
وفي حديث صحفي، أكد جبق أن "حل موضوع استيراد المستلزمات الطبية موجود عند حاكم مصرف لبنان وعندما يعطي الأمر للمصارف فان كل الأمور تحل".
وأشار جبق الى أنه سيبحث هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في أقرب فرصة، مشدداً على "وجوب إيجاد الحل لان الوضع القائم لا يستدعي ترف الوقت، ومن المسؤولية الوطنية العمل بأقصى جدية لتدارك الخطر المحدق بالوضع الطبي".
كانت هذه تفاصيل خبر جبق: سلامة نقض اتفاقية تأمين المبالغ المطلوبة للمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.