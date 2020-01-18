تساؤلات طرحها "تلفزيون النشرة" حول شخصية الرئيس المكلف حسان دياب

أظهر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ شخصية مميزة من خلال تعاطيه مع ملف ​تشكيل الحكومة​، الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة عن شخصيته وسر قوته واصراره، وهذا السؤال قام فريق "​تلفزيون النشرة​" بطرحه بعيدا عن ​السياسة​.

اعتبر البعض أن دياب يملك شخصية غامضة وصارمة، عنيدة، ويعتمد على نفسه، وأنه لا يجوز الحكم على تجربته ب​وزارة التربية​ لأنها تجربة وزارية عابرة. بينما اعتبره البعض الآخر "لعبة" بيد فريق سياسي معين، وتجربته بوزارة التربية ليست جيدة ولا مفيدة.

من جهته لفت الأب سليم دكتاش، الى أن علاقته بالرئيس المكلف بدات علاقة زمالة، معتبرا أنه إنسان طيب القلب ومهذب ويقول الكلمة بمحلها، وهو يعلم ماذا يريد. واضاف: " هو شخص ذكي وأنا لا اراه شخصية نرجسية، بل هو يحب نفسه ويحب أن يظهر مميزا".

واذ شدد الأب دكاش على نجاح دياب بعمله الاكاديمي في ​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​، اشار الى انه خلال تجربته الوزارية تمكن من الحفاظ على الشخصية الأكاديمية رغم أن وزارة التربية هي وزارة سياسية، مؤكدا أن دياب لن ينسحب بسهولة حتى ولو أرادوا سحب التكليف منه.

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اما الوزير السابق ​مروان شربل​، فلفت الى أن الرئيس المكلف غير حزبي وصادق ووطني وآدمي، بالإضافة الى أنه يملك صلابة بمواقفه وإيمانا بقراراته، مشددا على نوعية علاقته الجيدة مع عائلته واولاده.

واضاف: "يقولون انه طبع كتابا عن إنجازاته من أموال وزارة التربية ولكن لماذا لا يقولون انه رفض الحصول على راتبه كوزير في مرحلة تصريف الاعمال التي امتدت الى 11 شهرا؟"، مشيرا الى أنه رغم الظروف الصعبة كان وزيرا ناجحا.

وقال شربل: "اذا لم تنجح الحكومة فإن دياب سيقدم استقالته بنفسه".