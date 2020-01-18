قوى الامن الداخلي تطلق خراطيم المياه لتفريق المعتدين في ساحة النجمة

اطلقت القوى الامنية المتمركزة بمحيط مجلس النواب خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين اللذين اعتدوا على القوى الامنية واللذين حاولوا الدخول بالقوة الى محيط مجلس النواب عبر اقتلاع عدد من اللوحات الاعلانية والاشجار الموجودة في المنطقة ورميها على العناصر الامنية بالاضافة الى رمي الحجارة ".
هذا وكانت قد أعلنت مديرية قوى الأمن الداخلي في وقت سابق أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب"، طالبةً من "المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".
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