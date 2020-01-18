قوى الامن الداخلي تطلق خراطيم المياه لتفريق المعتدين في ساحة النجمة

اطلقت ​القوى الامنية​ المتمركزة بمحيط ​مجلس النواب​ خراطيم ​المياه​ والقنابل المسيلة للدموع على ​المتظاهرين​ اللذين اعتدوا على القوى الامنية واللذين حاولوا الدخول بالقوة الى محيط مجلس النواب عبر اقتلاع عدد من ​اللوحات الاعلانية​ والاشجار الموجودة في المنطقة ورميها على العناصر الامنية بالاضافة الى رمي الحجارة ".

هذا وكانت قد أعلنت مديرية ​قوى الأمن الداخلي​ في وقت سابق أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر ​مكافحة الشغب​ على أحد مداخل مجلس النواب"، طالبةً من "المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".