قوى الأمن: نطلب من المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم

أعلنت مديرية ​قوى الأمن الداخلي​ أنه يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر ​مكافحة الشغب​ على أحد مداخل ​مجلس النواب​ لذلك نطلب من ​المتظاهرين​ السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم. إضغط للمزيد

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