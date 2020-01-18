متظاهرون بوسط بيروت يعتدون على القوى الأمنية بالمفرقعات وعبوات الغاز

افادت معلومات صحافية أن متظاهرين بوسط ​بيروت​ يعتدون على ​القوى الأمنية​ بالمفرقعات وعبوات ​الغاز​ والنار والحديد والحجارة، وعمدت بدورها القوى الامنية على تفريق المعتدين بالمياه. تجدر الإشارة الى أن المسيرات التي انطلقت من ​البربير​ و​ساحة ساسين​ لم تصل بعد الى ​وسط بيروت​.

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