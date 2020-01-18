أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "قطع الطريق بمحلة الوسط التجاري في ​بيروت​ امام ​البلدية​، حيث جرى تحويله باتجاه ​القاعدة​ البحرية". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: قطع السير امام بلدية بيروت وتحويله باتجاه القاعدة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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