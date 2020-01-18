مسيرة من البربير باتجاه وسط بيروت والقوى الامنية تدعو للسلمية

انطلقت ​مسيرة​ احتجاجية من منطقة ​البربير​ باتجاه ​وسط بيروت​ رفضاً للحالة المعيشية الصعبة، ورفضاً للأسماء التي تطرح للحكومة المقبلة، والتأخر في عملية التشكيل، بالاضافة الى السياسات النقدية المتبعة منذ سنين.

وعمد عدد من ​المحتجين​ الى اطلاق ​المفرقعات النارية​ بالاضافة الى قيام بعض الافراد بطلائهم عددا من آلات سحب النقود التابعة لمصارف.

هذا وكانت قد اعلنت ​قوى الأمن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "مواكبة المسيرات المتوجهة نحو وسط بيروت، وطلبت من ​المتظاهرين​ التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وعناصر قوى الأمن الداخلي حفاظاً على المصلحة العامة".