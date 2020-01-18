مسيرة من البربير باتجاه وسط بيروت والقوى الامنية تدعو للسلمية

انطلقت مسيرة احتجاجية من منطقة البربير باتجاه وسط بيروت رفضاً للحالة المعيشية الصعبة، ورفضاً للأسماء التي تطرح للحكومة المقبلة، والتأخر في عملية التشكيل، بالاضافة الى السياسات النقدية المتبعة منذ سنين.
وعمد عدد من المحتجين الى اطلاق المفرقعات النارية بالاضافة الى قيام بعض الافراد بطلائهم عددا من آلات سحب النقود التابعة لمصارف.
هذا وكانت قد اعلنت قوى الأمن الداخلي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "مواكبة المسيرات المتوجهة نحو وسط بيروت، وطلبت من المتظاهرين التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وعناصر قوى الأمن الداخلي حفاظاً على المصلحة العامة".
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