وكالة تسنيم: إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

أفادت وكالة تسنيم الايرانية ان "​إيران​ سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى ​أوكرانيا​". هذا وكانت قد تحطمت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية ​طهران​ في الثامن من كانون الثاني الحالي، ما أدى إلى مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا.

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