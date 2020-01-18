النشرة: محاولة سلب نفذها متسولون عند تقاطع إيليا بصيدا

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا انه في سابقة خطيرة تعرض احد المواطنين عند تقاطع إيليا في صيدا لمحاولة سلب، حيث قام عدد من المتسولين بفتح باب سيارته والطلب منه إعطاءهم المال، فيما عمد اخر الى فتح الباب الخلفي في محاولة منه لاخذ اي شي موجود على المقاعد الخلفية للسيارة.
وقد حالف الحظ سائق السيارة حيث اسعفته اشارة المرور لينطلق مسرعاً دون ان يتمكنوا من اخذ اي شيء من السيارة.
وقد طالب المواطن القوى الأمنية بتوقيف تلك العصابة ومنع المتسولين من التواجد عند تقاطع إيليا تجنباً لتكرار تلك المواقف.
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