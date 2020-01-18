النشرة: مخابرات الجيش القت القبض على شابين بعد حادثة المصارف بالنبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​مخابرات الجيش اللبناني​ القت القبض على شابين بعد حادثة ​المصارف​ ليل أمس. وكان مجهولون قد كتبوا ليل امس شعارات على واجهات بعض فروع المصارف في النبطية ضد حاكم ​مصرف لبنان​ تندد بالسياسات النقدية والمصرفية. إضغط للمزيد

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