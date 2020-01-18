آلاف الفتيات مستعدات لمرافقة الملياردير الياباني إلى القمر

دبي - بواسطة محمد فارس © Rodrigo Reyes Marin / Globallookpress.com الملياردير الياباني يوساكو مايزاواآلاف الفتيات مستعدات لمرافقة الملياردير الياباني إلى القمر

قدمت أكثر من 20 ألف فتاة طلبا للمشاركة في الاختبارات القاسية التي سيجريها الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، لاختيار الفتاة التي سترافقه في الرحلة إلى مدار حول القمر.

وتفيد AsiaOne، بأن البيانات الخاصة عن عدد المتنافسات أعدتها خدمة البث المباشر AbemaTV، التي ستقوم ببث البرنامج التلفزيوني. ووفقا لمايزاوا، سيختار بنفسه فتاة وحيدة لعلاقة جدية.

وقد طلب من الراغبات في مرافقة الملياردير الإجابة عن أسئلة عديدة للتأكد من مطابقة الفتاة للشروط التي وضعها الملياردير. فمثلا أحد الأسئلة هو، إلى أين سيتوجهن إذا وضعت طائرة خاصة تحت تصرفهن. وسؤال آخر "إذا أطلق مايدزاوي الغاز بحضوركن، ماذا ستقلن له؟" ويتم تقييم كل جواب على أساس تغير ملامح وجه الملياردير- مبتهج أو حزين.

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وسوف تشارك في برنامج تلفزيوني تحت عنوان Full Moon Lovers متنافسات أعمارهن 20 سنة وأكثر، وستمنح الأفضلية لـ "الشخصيات اللامعة". ويخطط لعقد الملياردير عدة اجتماعات مع المتنافسات وسوف يعلن عن اختياره في شهر مارس 2020.

ويذكر أن الملياردير مايزاوا هو مصمم أزياء ومؤسس متجر ملابس Zozo على الانترنت. وتقدر فوربس ثروته بملياري دولار. وسوف يكون أول سائح فضائي يصل إلى مدار حول القمر في رحلة تنظمها شركة سبيس إكس الأمريكية. ويذكر أن الملياردير الياباني باع الحصة المهيمنة من أسهم الشركة واحتفظ بمنصب المدير العام.

المصدر: لينتا. رو