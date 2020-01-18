شكرا لقرائتكم خبر عن عزام التميمى فى ورطة على الهواء بسبب القرضاوى والإخوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف فيديو سابق لقناة بى بى سى جانب من شخصية عزام التميمى القيادى بالتنظيم الدولى الذى تناوله الناشط وائل غنيم فى تصريحاته للقناة الاخوانية مؤخرا، حيث وجد التميمى نفسه فى موقف محرج للغاية عندما كان يتحدث خلال حواره عن الثورات العربية، والديمقراطية التى كانت تسعى لتأسيسها، لكن المذيعة عاجلته بسؤال قائلة: "قطر والإخوان المسلمون مفهومهم القائم على السمع والطاعة هم الذين كانوا سيأتوا بالديمقراطية إلى العالم العربى؟"، لم يتمكن التميمى وقتها من الرد سوى أنه قال للمذيعة :"مفهومك خاطئ عن الإخوان".

المذيعة لم تكتف برد التميمى لكنها قالت له: "أليس المبدأ الأساسى لأن تكون عضوا فى الإخوان المسلمين هو السمع والطاعة.. عندما تقوم منظمة قائمة على عدم التفكير، وعلى السمع والطاعة.ز هل هذه منظمة تقوم بنشر الديمقراطية وقيم التنوع وقيم التفكير؟"، فاستنكر التميمى أن تكون الاخوان قائمة على عدم التفكير.

طلبت المذيعة من التميمى أن يعطى لها مثالا واحدا عن مفكر من الاخوان فقال لها :"يوسف القرضاوى " فردت عليه بان القرضاوى يكفر طوائف من المسلمين ويكفر انظمة وحكام بسبب اهوائه السياسية، وأنه عندما كانت سوريا وحزب الله أصدقاء لقطر كان يثنى عليهم، والآن يهاجمهم ويكفرهما بسبب أهوائه السياسية، فلم يتمكن التميمى من الرد.

Advertisements

كان الناشط السياسى وائل غنيم، شن، هجوم حادا على القيادى الإخواني عزام التميمي، فاضحا دوره التخريبي الذى يقوم به من أجل إشعال الأوضاع في مصر، واصفا أنه هو من يحرك قائلا في حواره الذى أجراه عبر شاشة مكملين التي تبث من تركيا:" لازم المصريين يعرفوا مين هو عزام التميمي وأفكار عزام التميمى ومين اللى بيحرك شبكات عزام التميمي".