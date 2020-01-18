شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم لـ"الخليج 365": جار اختيار أرض لإنشاء المدينة الطبية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن المحطة الثانية من مبادرة "مراكب النجاة" ستكون بمحافظة البحيرة، يوم 21 يناير الجارى وذلك للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت فيما يتعلق بمستجدات إقامة مدينة طبية عالمية على أرض مصر، يشرف عليها مجموعة أطباء مصريون يعملون في دول مختلفة حول العالم، أن هناك لقاء عقد مؤخرا بين الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وأعضاء مبادرة تواصل ويتم حاليا مرحلة إختيار الأرض التى ستقام عليها المدينة الطبية.

وتشمل استراتيجية عمل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بـ11 محافظة مختلفة حول الجمهورية، بعدأن شهدت محافظة الفيوم انطلاق المبادرة، من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.

وتعد محافظة البحيرة واحدة من المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحتاج لتضافر جهود كافة الجهات المعنية للتصدىلهذه الظاهرة والتعريف بمخاطرها، بالإضافة لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب، حتى يتم التعامل مع الهجرة غير الشرعية منمختلف الجوانب.

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وتحتوى المدينة الطبية العالمية على مستشفيين، أحدهما عام، والآخر خاص لجميع التخصصات الطبية، لتكون نموذجًا متطورًا ذاتخصائص حديثة، تعتمد على استقدام خبراء وأطباء أجانب من أستراليا، وآخرين مصريين سيتولون مهمة إدارة المستشفى، ونقل هذهالخبرات للعنصر المصري العامل بهذا الصرح، إضافة إلى إنشاء أكاديمية طبية متطورة تهدف لتخريج أطباء ذوى كفاءة عالية،فضلاً عنمركز أبحاث طبية.

وسيمثل المشروع مساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية، من خلال تبادل الخبرات العميقة لدى الخبراء الأجانب والمصريينالقادمين من الخارج مع مختلف الأطباء المصريين بالداخل، ومن أهدافه المشروع أيضا التركيز على منظومة التمريض من خلال العمل علىتطوير ما يشوبها من نقاط ضعف، من خلال إنشاء معهد تمريض لتخريج ممرضات على مستوى عالمي.