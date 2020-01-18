محافظ أسوان: تحملنا 100 مليون جنيه لإنهاء مشكلة الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال زيارته اليوم السبت، لمشروع الإسكان المتميز، إن المحافظة احتكمت إلى لجنة محايدة من وزارة الإسكان لتحقيق المعادلة الصعبة والتي أوصت بضرورة تحميل خسائر فترة توقف المشروع على جميع الأطراف.

وأضاف المحافظ، أنه جرى حساب أقل فرق في التكلفة على الحاجزين، كما تحملت المحافظة أكثر من 100 مليون جنيه بالأمر المباشر لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي للوحدات السكنية على مسئوليتها، بجانب استثمار التعاون والتنسيق الذي جرى مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف للإسراع لدفع العمل وتسليم الشقق للمنتفعين.

وأعلن اللواء عطية، اليوم، تسليم 13 عمارة للحاجزين خلال أسبوعين، ووجه المسئولين بتلافي أي ملاحظات يبديها الحاجزين أثناء تسليم الوحدات السكنية لهم.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه جرى تعديل خطة الرصف وإدراج رصف الطريق المؤدي للمدينة السكنية بطول ٣٥٠ مترًا وعرض ٨ أمتار، وتكلفة نصف مليون جنيه، بجانب تركيب البلدورات ودهانها، مطالبًا الحاجزين بالجدية في دفع الأقساط والمستحقات المالية المتبقية للوفاء بسرعة إنهاء أعمال إدخال المرافق العامة والتشطيبات.