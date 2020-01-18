1000 جنيه للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي عين شمس على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا ومنها (جسر السويس - عين شمس - إبراهيم عبدالرازق - أحمد عصمت - منشية التحرير - ابن الحكم - 6 أكتوبر - متحف المطرية - العشرين - الزهراء - أحمد عرابي - المعهد العالي الصناعي - ماهر بدوي - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25مترًا ومنها (الصرف الصحي - البترول المرج الشرقية - البترول المرج الغربية - الشيخ منصور - عزبة النخل - بطئ الدائري - ترعة الجبل - أبوصير - ترعة إسكندر - الجمعية الاستهلاكية - المركز الاجتماعي - وسط البلد - كفر أبوصير - الشرطة - مدرسة حافظ إبراهيم - ترعة عنان - ترعة برلانت - عودة سلامة - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار ومنها (شوارع فرعية عرض من 6 لـ8 أمتار - شوارع فرعية عرض أقل من 6 أمتار)

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.