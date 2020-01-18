التحريات: مسلحان نفذا جريمة "قتيل لقمة العيش" بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد وضبط المتهمين بقتل عامل بمركز الصف جنوب المحافظة، فجر السبت.

التحريات الأولية أشارت إلى أن مسلحين اثنين نفذا الحادث، مرجحة هروبهما إلى المنطقة الجبلية.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين طاردا سيارة يستقلها المجني عليها "صالح مسعد" 28 سنة، ونجل عمه - كانا في طريقهما إلى محل عملهما بمصنع طوب في الصف- بدافع السرقة.

أضافت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أن إطلاق النار أسفر عن مقتل صاحب الـ28 سنة وإصابة نجل عمه دون سرقة السيارة، إذ لاذ الجناة بالهرب.

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وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة، وانتظار استقرار حالته الصحية لسؤاله عن ملابسات الحادث، ومساعدة رجال الشرطة في تحديد هوية مرتكبي الواقعة.

دقائق معدودة انتشرت معها قوات الشرطة بمسرح الجريمة تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة للمعاينة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصف المركزي.

بدوره، وجه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة نائبه اللواء سامح الحميلي، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث الجنوب تنسيقا مع قطاع الأمن العام للوقوف على ملابسات الواقعة.

ضباط وحدة مباحث فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد محمد عبد الشكور تنسيقا مع فرقة شرق الجيزة بقيادة المقدم كريم عبد الواحد والرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف، يعكفون على فحص العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب تلك الجرائم، وتتبع خط سير الجناة من خلال كاميرات المراقبة والبحث عن شهود عيان.