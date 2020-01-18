إحالة العاملين بـ ٤ مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أجرى الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية على ١٠ مراكز شباب بالقليوبية، للتأكد من سير العمل بها، وممارسة الأنشطة، جرى خلالها إحالة العاملين بـ ٤ مراكز للتحقيق.
وشملت الجولة مركز شباب الحدادين التابع لإدارة شباب طوخ، والذي وجد مغلقًا في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب مدينة قها، وتبين غياب 4 عاملين، ومركز شباب سنديون الذي وجد مغلقًا، وغياب 4 عاملين بمركز شباب منطي التابع لإدارة شباب شبرا.
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