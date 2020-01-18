مصر والسعودية تستضيفان الدورة الـ22 لمهرجان "تري كور" الفرنسي للأفلام القصيرة

تستضيف مصر والسعودية الدورة الـ22 لمهرجان "تري كور" الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدا، خلال الفترة من 5 - 14 يونيو المقبل، وفقاً لـ أ ش أ.

وقال أسامة أبو نار رئيس المهرجان، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن فعاليات المهرجان يتابعها الجمهور المصري والسعودي في نفس التوقيت وتقام بمدن القاهرة والإسكندرية وجدة.

وأضاف أن نجاح الدورة الـ21 التي أقيمت

العام الماضي وردود الفعل حولها، ساهم في تلقينا أكثر من عرض عربي لاستضافة المهرجان وإقامته بأكثر من دولة في نفس التوقيت في سابقة هي الأولي التي تستضيف فيها دولتان عربيتان فعاليات مهرجان واحد.من جانبه، قال محمود عبد الحليم مدير المهرجان، إن لجنة التحكيم ستضم في عضويتها نخبة من النجوم وصناع السينما في مصر والسعودية، لافتا إلى إطلاق مسابقة جديدة موازية باسم "vs film" للأفلام التي لاتتجاوز مدتها 5 دقائق وهي المسابقة الأولى عربيا.يذكر أن، المهرجان انطلق في فرنسا عام 1999 وهو واحد من أكبر المهرجانات السينمائية الدولية في العالم للأفلام القصيرة التي لاتتجاوز مدتها 3 دقائق، وتعرض أفلامه في أكثر من 30 دولة و110 مدن حول العالم، واستضافت مصر المهرجان لأول مرة في المنطقة العربية منذ 6 سنوات.