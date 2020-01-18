أفاد موقع NK News الإخباري الذي يتخذ من سيئول مقرا له بأن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، أعفي من منصبه، وفقًا لروسيا اليوم.
ونقل الموقع عن مصادره في بيونغ يانغ تأكيدها أن الإعلان رسميا عن اسم خليفة الوزير المقال منالمتوقع أن يتم حتى الخميس المقبل تقريبا.
ووصف الموقع إقالة ري تعديلا سياسيا كبيرا سيكون له تأثير ملموس على النهج الخارجي لكوريا الشمالية.
من جانبها، أشارت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إلى ضرورةتوخي الحذر في تقييم أي تغير لصفة ري، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى على مدى سنين مناصب مهمة خاصة بالعلاقات مع الغرب، بما في ذلك منصب سفير بيونغ يانغ لدى لندن.
ولم يحضر ري هذا العام، لأول مرة منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية عام 2016، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إعفاء وزير خارجية كوريا الشمالية من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.