ساجد جاويد: بعد "بريكست" لن ننحاز إلى اللوائح التجارية الأوروبية

حذر وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، من أن بريطانيا لن تنحاز إلى اللوائح التجارية للاتحاد الأوروبي بمجرد إتمام خروجها من التكتل بشكل رسميا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال جاويد في حوار مع صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية- وفقا لما أوردته عبر موقعها الإلكتروني- إنه "لن يكون هناك توافق ونحن لن نكون متعهدين بالقواعد ولن نكون في سوق موحد أو في الاتحاد الجمركي وسنقوم بذلك بحلول نهاية العام الجاري".



وأوضح وزير الخزانة البريطاني، فيما يُعتقد بمثابة نقطة انطلاق في المرحلة التالية من المفاوضات ، أن وزارة الخزانة لن تقدم الدعم للشركات الصناعية التي تُفضل قواعد الاتحاد الأوروبي لأن قطاع التصنيع حظى بـ3 سنوات للتحضير للخروج البريطاني من التكتل.

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وذكرت الصحيفة أن تصريحات جاويد تؤكد على تخلي حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشكل استراتيجي عن اتفاق رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي

حرصت فيها على مواءمة لوائح الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من الاحتكاك على الحدود بين بريطانيا والتكتل بالنسبة للتجار.



وأعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، عن خطط للاحتفال بيوم "بريكست" في 31 من يناير الجاري بفعاليات تشمل كلمة إلى الأمة وعرض للضوء مدته ساعة يشمل عداً تنازليًا.



وقالت الحكومة البريطانية إن "31 يناير لحظة مهمة في تاريخنا، حيث تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتستعيد استقلالها ونعتزم استغلال هذه الفرصة لعلاج الانقسامات وإعادة توحيد المجتمعات والتطلع إلى الدولة التي نريد أن نبنيها خلال العقد القادم".

