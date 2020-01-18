مادورو: الفنزويليون يبتعدون عن الكاثوليكية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن مواطني بلاده، يغادرون الكنيسة الكاثوليكية على نطاق واسع، لأنها فقدت مصداقيتها وانغمست في الممارسة السياسية، وفقًا لروسيا اليوم.

وأشار رئيس فنزويلا، إلى وجود نزوح كبير من الكنيسة الكاثوليكية إلى الكنيسة الإنجيلية.

وأضاف مادورو، خلال لقاء مع رؤساء البلديات: "أريد أن أخبرك

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أيها البابا فرانسيس العزيز، أن الشعب الفنزويلي يتخلى عن الكاثوليكية. حوالي 40 في المائة من المواطنين أعلنوا أنفسهم مسيحيين إنجيليين، وقبل ذلك كانت هذه النسبة فقط 3%".

ووفقا لمادورو، فإن هذه الظاهرة التي انتشرت في

السنوات الأخيرة، تعود في سببها إلى النشاط السياسي لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، الذين يستخدمون بالفعل التجمع الأسقفي الفنزويلي كحزب سياسي.

وأعاد مادورو إلى الأذهان، كيف تم الاحتفال بذكرى مولد العذراء في ولاية لارا، في سبتمبر 2019 ، حيث توافد حوالي أربعة ملايين شخص، ولكن في اليومين الأخيرين من الفعالية، شارك فيها زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهو ما أثار امتعاض الكثيرين.