طائرة خاصة تحمل مرتزقة سوريين من تركيا إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة خاصة حملت مرتزقة سوريين من غازي عنتاب بتركيا إلى إسطنبول ثم إلى ليبيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.



وأشار المرصد في بيان له، أوردته قناة " سكاي نيوز" اليوم السبت إلى أن تلك الطائرات تتوجه على

شكل رحلات داخلية وهمية كي لا يتم تقديم أدلة عن الواصلين.



وأضاف المرصد أن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا قد ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف و 600 مسلح .

