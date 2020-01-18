أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت أهمية وقف كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الماضي..مؤكدا أن أحد أهداف مؤتمر برلين المقرر عقده غدا الأحد هو وقف كل التدخلات الخارجية.
وقال سلامة ، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم ، إن كل تدخل خارجي يمكن أن يكون له تأثير المخدر على المدى القصير في إشارة خصوصا إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا الأحد
أخرى لبحث سبل حل الأزمة الليبية.
ومن المقرر أن تستضيف برلين غدا مؤتمرا دوليا حول ليبيا دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء ودبلوماسيين من الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، الإمارات، وإيطاليا، ودول
وكانت العاصمة الروسية استضافت يوم 13 يناير الجاري مؤتمرا لوقف إطلاق النار في ليبيا بحضور كل من المشير خليفة حفتر وفايز السراج دون إحراز أي تقدم.
ويأتي انعقاد مؤتمر برلين في ظل ما يشهده الوضع الليبي من تعقيد بسبب قيام تركيا بنشر جنود في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني وإرسالها مقاتلين سوريين إلى طرابلس ونقلها أسلحة ومرتزقة إلى هناك ؛ مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي بمنع تصدير أي أسلحة إلى ليبيا في الوقت الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي : ليبيا بحاجة إلى وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.