العراق: اعتقال إرهابي والعثور على مخزني أسلحة وعتاد في الأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اعتقال إرهابي، والعثور على كدسين للأسلحة والأعتدة بمنطقة الخالدية في محافظة الأنبار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم الجهاز صباح

النعمان -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت- "إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت أحد الإرهابيين المطلوبين، وعثرت على كدسين أسلحة وأعتدة في منطقة الخالدية في الأنبار".



وأضاف النعمان، أن ذلك يأتي استمراراً في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي وتفكيك الشبكات الإرهابية ووفقا لاعترافات إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي.

