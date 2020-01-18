أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت أن بلاده لن تكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار، كما تحرص على جمع الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم، وفقًا لوكالةانباء الشرق الأوسط.
الصفدي والوفد المرافق له".
وذكر مكتب رئيس الجهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - أن "صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن
ونوه صالح - خلال اللقاء - بضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات، مشيرا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والأردن وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر برهم صالح: العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.