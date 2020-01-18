طالبان: نسعى لاتفاق مع واشنطن بنهاية شهر يناير الجاري

أفاد الناطق باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، رغبة الحركة فى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية شهر يناير الجاري، وأنها مستعدة لخفض العمليات العسكرية قبل ذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأعرب شاهين فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، عن تفاؤل الحركة بأنه يمكن توقيع اتفاق مع واشنطن قبل نهاية هذا الشهر، وأن خفض العمليات فى جميع أنحاء البلاد سوف يشمل أيضا تلك التى تستهدف القوات الأفغانية.
الرسمية حول اتفاق تبدأ بموجبه القوات الأمريكية بالانسحاب مقابل ضمانات أمنية، بعد نحو عقدين من بدء تدخلها فى أفغانستان.
وتدعو واشنطن الحركة، منذ أسابيع، للحد من العنف، الأمر الذى وضعته شرطا لاستئناف المفاوضات
لبحث توقيع اتفاق سلام.
و كان قد أعلن مصدران، إن حركة طالبان الأفغانية، ستنفذ وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، وتخفض الهجمات على القوات الأفغانيةن وتجرى محادثات مع مسئولى الحكومة، إذا توصلت الحركة إلى اتفاق مع المفاوضين الأمريكيين فى محادثات بالدوحة، وقال متحدث باسم مكتب طالبان فى الدوحة إن مفاوضين من الحركة والولايات المتحدة التقوا يومى الأربعاء والخميس
وقال المتحدث سهيل شاهين على تويتر فى ساعة مبكرة امس الجمعة، إن المحادثات بين الجانبين كانت "مفيدة" وسوف تستمر بضعة أيام، كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ألغى المحادثات المتقطعة مع طالبان فى سبتمبر بعد مقتل جندى أمريكى فى هجوم نفذته الحركة.
واستؤنفت المحادثات، بعدما زار ترامب القوات الأمريكية فى أفغانستان فى نوفمبر، لكنها توقفت مرة أخرى فى الشهر التالى بعدما نفذت الحركة هجوما انتحاريا على قاعدة أمريكية خارج كابول مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، لكن مصدرين مطلعين أبلغا رويترز أن قيادة طالبان العليا وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار عشرة أيام مع القوات الأمريكية بمجرد توقيع الاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين فى الدوحة، و"تقليل" الهجمات على الحكومة الأفغانية.
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