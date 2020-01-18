أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أراضي المزارعين الفلسطينيين شرقي مدينة غزة بعد فتحها سدوداً لتجمّع مياه الأمطار الموجودة شرقي المدينة. وأفادت وزارة الزراعة الفلسطينية في تصريح لها بفتح الاحتلال لسدود وعبارات مياه الأمطار شرقي مدينة غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع. اقرأ أيضاً...الاحتلال يعتدي بوحشية على المصلين بالأقصى وقبل أسبوع قالت وزارة الزراعة إن قوات الاحتلال تعمدت فتح سدود تجمّع مياه الأمطار باتجاه أراضي المزارعين شرق حيّ الشجاعية شرق غزة المزروعة بمحاصيل زراعية متنوعة. Advertisements ويتسبب فتح الاحتلال لسدود مياه الأمطار بخسائر كبيرة بأراضي المزارعين، نتيجة غمرها بالمياه. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم، امرأة فلسطينية من باب العمود بالقدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وذكر شهود عيان مقدسيون أن جنود الاحتلال اعتدوا على المرأة بالضرب وطرحوها أرضاً عند غرفة المراقبة في باب العمود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يغرق أراضي الفلسطينيين شرق غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.