مقتل جنود بانفجار إرهابي في بوركينا فاسو

قُتل ستة جنود من بوركينا فاسو، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، بحسب ما قال الجيش في بيان.

وكانت حصيلة سابقة اوردتها مصادر أمنية قد أشارت إلى وجود خمسة قتلى وجريحين.

وقال الجيش في بيانه "في حوالي الساعة 8:00 صباح الجمعة 17 يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا".

واضاف البيان أن الانفجار أسفر عن "مقتل ستة جنود وجرح آخر".

وعشية عيد الميلاد، قُتل 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، بالاضافة إلى سبعة عسكريين جراء هجوم في اربيندا.

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وتكبدت بوركينا فاسو خسائر كبيرة، لوقف عنف الإرهابيين. فهي تعاني من نقص في التجهيزات وفي التدريب.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث ينتشر جنود فرنسيون في إطار قوة برخان.