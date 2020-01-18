وكالة: إيران ترسل تسجيلات رحلة الطائرة المحطمة إلى أوكرانيا

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد قال في وقت سابق إنه طلب من إيران تزويد كييف بمسجلات الطيران من بوينج التي أُسقطت بالقرب من طهران.

أعلنت السلطات في لإيران، إنه سيتم إرسال تسجيلات الطيران لطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بوينج التي أسقطها الجيش الإيراني بطريق الخطأ بعد الإقلاع من مطار طهران الدولي إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم، اليوم السبت.

تحطمت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752 في 8 يناير بالقرب من مطار الإمام الخميني في طهران، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

وفقًا للبيانات الرسمية، كان هناك 82 إيرانيًا و 63 كنديًا و 11 أوكرانيًا و 10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة مواطنين بريطانيين من بين الضحايا.

واعترف الجيش الإيراني، لاحقًا، بإسقاط الطائرة عن غير قصد، بعد أن استهدفها بصاروخ كروز. وأعربت القيادة الإيرانية عن أسفها، ووصفت المأساة بأنها "خطأ لا يغتفر".

ودعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الجمعة، إيران لإرسال الرحلة إلى فرنسا لفك تشفيرها.

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ووفقًا لـ"ترودو"، باريس لديها القدرات اللازمة لإجراء تحليل للصناديق السوداء.

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن إيران مسؤولة عن الفوضى التي أدت لكارثة إسقاط الطائرة، مضيفا: "ولسنا راضين عما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن".

وشدد ترودو، خلال مؤتمر صحفي، على أهمية إجراء تحقيق شامل في حادث إسقاط الطائرة التي أقرت طهران بأنها أصيبت بصاروخ أطلقته قواتها أثناء إطلاق صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية.

ودعا رئيس الوزراء الكندي إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن الهجوم الإيراني في العراق عرض حياة الكثير من الجنود الكنديين هناك للخطر.

صرح مكتب المدعي العام الأوكراني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن كييف ناشدت إيران بطلب للحصول على مساعدة قانونية تتعلق بنقل تسجيلات الطيران إلى منفذي القانون الأوكرانيين.