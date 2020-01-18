كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضول مميت.. تجمد زوجين حتى الموت بحثا عن موقع تحطم طائرة غامض في أيسلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السلطات على اثنين من السياح الصينيين القتلى على الطريق إلى موقع تحطم طائرة غامضة في أيسلندا، حسبما أفادت صحيفة فيزير المحلية.

وكما ذكرت الصحيفة، فإن المحققين المحليين يفترضون أن الزوجين تجمدا حتى الموت حيث أظهرت الجثث علامات انخفاض حرارة الجسم، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا للصحيفة الأيسلندية، قال قائد الشرطة في جنوب أيسلندا أودور أورناسون، إن الاكتشاف كان غير عادي، حيث تم العثور على الزوجين في العشرينات من العمر.

وقال أرناسون في مقابلة مع مجلة آيسلندا ريفيو: "نحن نعلم أنهم مروا من خلال كاميرات المرور على مدينة هفولسفولور يوم الاثنين في حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وأن يومي الاثنين والثلاثاء كان الطقس فظيعًا، والذي يقدم بعض الأدلة. لا نريد أن نضع افتراضات".

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وقال ضباط الشرطة المحلية، إنهم سيرسلون الجثث لتشريحها، والتي ستجري الأسبوع المقبل، وهذا سوف يزيل الغموض حول ما حدث للزوجين.

وقال إنفاذ القانون أنهم أبلغوا السفارة الصينية بالحادث.

تم اكتشاف الجثث على طريق تحطم الطائرة الغريبة التي وقعت قبل أكثر من أربعة عقود. في نوفمبر من عام 1973، سقطت طائرة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية دوغلاس سوبر دي سي 3 على شاطئ سولهاساندور. بينما نجا جميع أفراد الطاقم الخمسة، عانت الطائرة من أضرار جسيمة ولأسباب غير معروفة كان هيكلها الصدغي في موقع التحطم منذ وقوع الحادث.

وكما ورد، يقال إن الزوجين قادا سيارة مستأجرة عثر عليها بنوافذ مكسورة. وكانت جثث الرجل والمرأة، التي قيل إنهما في العشرينات من عمرهما، مفترقة، مع العثور على جثة الرجل على بعد 150 متر من حبيبته.