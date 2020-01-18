كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع إخباري أمريكي: استبدال وزير خارجية كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبدلت السلطات وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونج هو، كما ذكر موقع "إن كي نيوز" الأمريكي ومقره عاصمة كوريا الجنوبية سول، في تقرير له اليوم السبت.

وقال التقرير، نقلًا عن مصادر لم يسمها، إنه لم يتم التعرف على بديل "ري" لكن بيونجيانج من المقرر أن تكشف عن خلفه يوم الخميس المقبل.

وقالت وزارة الاتحاد الكورية الجنوبية، المسؤولة عن شؤون كوريا الشمالية، إن أي تغيير في وضع "ري" ينبغي تقييمه بحذر.

ووفقًا لوزارة الاتحاد الكورية الجنوبية، ولد "ري" في عام 1956، وهو نجل ري ميونج جي، نائب المدير السابق لإدارة التنظيم والإرشاد، وهي هيئة غامضة داخل حزب العمال الحاكم الذي يشرف على تعيين المناصب الإدارية داخل الولاية.

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كان والده أيضًا محررًا في وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، وهي الهيئة الإعلامية الحكومية التي تنشر تصريحات دعاية بيونج يانج.

متحدثًا بالإنجليزية بطلاقة ودرس في جامعة اللغات الأجنبية المرموقة في بيونج يانج، شغل "ري" لسنوات عدة مناصب رفيعة المستوى في التواصل مع الغرب.

من عام 2003 إلى 2007، كان سفيرًا لكوريا الشمالية في لندن وشغل منصب نائب وزير الخارجية، وكان ممثلا لكوريا الشمالية في المحادثات السداسية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

لم يحضر "ري" الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر. كان قد حضر الاجتماع الرفيع المستوى في نيويورك لمدة ثلاث سنوات من 2016 إلى 2018.