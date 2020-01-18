كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام والمؤبد للمتهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بجرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية التونسية، أحكاما بالإعدام، والمؤبد، والسجن عشر سنوات، في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي عام 2015، والذي خلف عددا من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ، المسؤول عن وحدة الإعلام والاتصال، محسن الدالي، قوله اليوم السبت، إن المحكمة أصدرت مساء أمس الجمعة، أحكامها بحق عشرة متهمين ـ ستة منهم هاربين- تراوحت بين الإعدام والمؤبد، والسجن عشر سنوات، كما حكمت بالتعويضات لعائلات الضحايا.

يذكر أن هجوما إرهابيا بالمتفجرات استهدف حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي التونسي وسط العاصمة (تونس) في السادس والعشرين من نوفمبر عام 2015، أسفر عن مقتل اثنى عشر وإصابة ستة وعشرين آخرين بجراح.