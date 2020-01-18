كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 6 في انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراكا في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب 6 أشخاص على الأقل إثر استهداف مجموعة من المقاولين الأتراك بسيارة ملغومة، اليوم السبت، في أفجوي شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أعلنت الشرطة الصومالية.

وقال ضابط الشرطة نور علي لوكالة رويترز من أفجوي: "انفجرت سيارة مفخخة مسرعة في موقع حيث كان يتناول فيه المهندسون الأتراك والشرطة الصومالية الغداء".

ولم يُعرف من نفذ الهجوم، لكن السكان والشرطة قالوا، إن مقاتلي حركة الشباب حاولوا مهاجمة أفجوي، على بعد حوالي 30 كم من مقديشو، في وقت متأخر من يوم الجمعة وتم صدهم.

وأضاف "علي" فيما بعد عندما سئل عن الخسائر: "نحن نعرف حتى الآن ثلاثة مهندسين أتراك أُصيب مترجمهم، وأُصيب رجلان آخران من رجال الشرطة في الانفجار".

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة، نقلًا عن معلومات من السفارة التركية في مقديشو، إن أربعة أتراك، موظفون في شركة بناء، أُصيبوا في الهجوم وكانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

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أعلنت الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجمات السابقة في حملتها للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال فرح عبد الله وهو صاحب متجر لـ "رويترز" من أفجوي: "سمعنا انفجارًا هائلاً وسرعان ما غيم دخان في الهواء. قبل الانفجار كان هناك عدد من المهندسين الأتراك وموكب الشرطة الصومالية المدججة بالسلاح".

"نرى ضحايا يتم نقلهم لكننا لا نستطيع أن نتكبد إذا ماتوا أو أُصيبوا".

منذ مجاعة 2011 في الصومال، كانت تركيا مصدرًا رئيسيًا لمساعدة البلاد حيث تسعى أنقرة إلى زيادة نفوذها في منطقة القرن الإفريقي في منافسة مع منافسيها الخليجيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يساعد المهندسون الأتراك في بناء الطرق في الصومال. كانت مجموعة من المهندسين من بين الذين أُصيبوا في أواخر ديسمبر في انفجار عند نقطة تفتيش في مقديشو أسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل.