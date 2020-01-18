كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: ندعم ميزانية جامبيا بمليونى يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم السبت، عن توقيع مع حكومة جامبيا، تدعم بموجبه الوكالة ميزانية جامبيا بمليونى يورو.

وذكرت الوكالة، في بيان لها، أن وزير المالية والشئون الاقتصادية الجامبي مامبيرى نجى، وقع الاتفاق مع "ألكسندر بوينتير" المدير الإقليمي للوكالة لدى جامبيا والسنغال وغينيا بيساو والرأس الأخضر.

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وأضافت أن بوينتير أعرب عن استعداد فرنسا للعمل من أجل تحسين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع جامبيا، مذكرا بأن فرنسا كانت قد تعهدت خلال المؤتمر الدولي للجهات المانحة لمساعدة جامبيا في شهر مايو عام 2018 في بروكسل بأن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لجامبيا ودعم تنفيذ خطتها الوطنية للتنمية بمبلغ تعادل قيمته 50 مليون يورو خلال الفترة من العام 2018 إلى العام 2021.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، إن اتفاق التمويل الذي تم التوقيع عليه بين الوكالة وحكومة جامبيا هو ثاني اتفاق لدعم الميزانية، وأنه يأتي بالإضافة إلى التعهد الذي قدمته فرنسا خلال مؤتمر بروكسل للدول المانحة الذي عقد خلال العام 2018، مضيفا أن "الحكومة الفرنسية منحت خمسة ملايين يورو لدعم ميزانية جامبيا من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ولتسهيل عملية الانتقال إلى برنامج يموله صندوق النقد الدولي".

وأشار بوينتير، إلى أن الغرض من عملية دعم الميزانية في جامبيا هو الحفاظ على إنفاق يؤدى إلى التخفيف من مشكلة الفقر ودعم جهود حكومة جامبيا الرامية إلى استعادة توازنها المالي.