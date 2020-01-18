كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: تركيا تدرب الفصائل السورية على القتال في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر، أن تركيا تقوم بتدريب الفصائل السورية على القتال في ليبيا، مضيفةً أن السوريين الذين يحملون الجنسية التركية يقودون الفصائل المسلحة في ليبيا.

وذكرت المصادر أن القوات التركية الخاصة وصلت إلى العاصمة الليبية لحماية الشخصيات في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج.

وكان "حمزة العمر" هو أحد المتشددين السوريين البارزين داخل ليبيا، والذي حصل على الجنسية التركية قبل سبعة أشهر، وهو حاليًا في طرابلس ويرأس أيضًا مجموعة مؤلفة من 35 سوريًا.

ويتمتع بعض هؤلاء المتشددين بخبرة مكثفة، حيث قاتلوا إلى جانب الجيش التركي في سوريا، بينما شارك آخرون في التدريب العسكري داخل تركيا.

وأشارت المصادر، إلى اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الإخوانية، التي تضمنت حصول تركيا على التمويل طوال فترة وجود قواتها العسكرية داخل ليبيا.

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وقد وقعت حكومة "السراج" الغير شرعية، اتفاقًا لدعم ميليشياته بالعربات المدرعة والدبابات من تركيا، على الرغم من حظر الأسلحة، وفقًا للمونيتور.

كما أرسلت تركيا مجموعة استخباراتية مؤلفة من 25 تركيًا مسئولين عن التجسس وجمع المعلومات عن قوات الجيش الوطني الليبي برئاسة القائد خليفة حفتر.

ويجري التدريب العسكري في معسكرات أنشأها الجيش التركي، بينما يوجد مهندسون عسكريون أتراك حاليًا في ليبيا يشرفون على تدريب المقاتلين الليبيين الذين يدعمون "السراج"، حيث يعتمد على عدد كبير من الميليشيات، بما في ذلك الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تشكلت في ثورة 2011 وبعدها.

شن الجنرال حفتر هجومًا على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل الماضي، متعهدًا بإنهاء حكم الميليشيات التي تضم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرها.