كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق النقد الدولي يحذر من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى كساد كبير آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الاحتمال المخيف بتكرار الكساد العظيم، في ضوء عدم المساواة وعدم الاستقرار المالي اليوم.

وأشارت "جورجيفا"، في كلمة لها في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، إلى بحث جديد لصندوق النقد الدولي يرسم خطًا بين الحالة الاقتصادية الحالية و "العشرينات الصاخبة"، التي بلغت ذروتها مع انهيار سوق عام 1929، بافتراض وجود أسباب لنفس الاتجاه بالفعل.

أخذت هدفًا خاصًا في المملكة المتحدة، معتبرةً أن فجوة عدم المساواة آخذة في الازدياد داخل البلدان في حد ذاتها، بينما بينهما، تم اجتثاث الاتجاه السلبي بشكل فعال على مدار العقدين الماضيين.

وقالت: "في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تتحكم أعلى 10٪ الآن بثروة تقارب 50٪. ينعكس هذا الوضع في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث وصل تفاوت الدخل والثروة إلى مستويات قياسية أو اقترب منها".

وحذرت من أن القضايا الناشئة حديثًا مثل الحمائية التجارية، والعمل البيئي، والاتفاقات الاقتصادية متعددة الاتصالات واتفاقات الاتصالات تعني أن العقد القادم لن يرى شيئًا سوى الاضطرابات الاجتماعية وتقلبات سوق الأسهم.

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ولخصت المزيد من لفت الانتباه إلى القطاع المالي الذي، اشتكت أنه يتم تجاهلها دائما، موضحة: "عدم المساواة المفرطة يعيق النمو ويمكن أن يغذي الشعوبية والاضطرابات السياسية".

لقد قدمت دراسة جديدة أظهر فيها صندوق النقد الدولي تجربة الصين الإيجابية في توسيع نطاق الوصول إلى القطاع المالي هناك ساعدت في الوصول إلى "مكاسب اقتصادية هائلة في عام 2000"، بحجة أن هذا ساعد العشرات من الناس على محاربة الفقر.

أما بالنسبة لأزمة عام 2008، فقد تأكدت من أن واحدًا من كل أربعة شبان في أوروبا لا يزال يحاول التغلب على آثاره اللاحقة، ويواجه خطر الانزلاق إلى الفقر.

ووفقًا لصحيفة الجارديان، نقلًا عن إريك ليكومبت، رئيس مؤسسة اليوبيل الخيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن "صندوق النقد الدولي قد أرسل رسالة قوية حول احتمال حدوث كارثة مالية هائلة أخرى على غرار انهيار وول ستريت والكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ناشدت "جورجيفا" ثناء الاتفاقية التجارية الأولى بين الولايات المتحدة والصين الموقعة حديثًا قائلة، إنها ستساعد على تخفيف حالة عدم اليقين التي تقف في طريق الاختراقات الاقتصادية الدولية.