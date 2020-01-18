كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الطقس.. سكان مخيم الهول يعانون من نقص الخدمات والمساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع هبوب الرياح الشتوية والأمطار في خيامهم، يعاني سكان مخيم الهول في شمال شرق سوريا، الذي يضم الآلاف من عائلات تنظيم (داعش) الإرهابي، من نقص الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بعد أسبوع من قرار الأمم المتحدة للحد تسليم المساعدات الدولية للبلاد، وفقًا لموقع "روداو".

وعاش في المخيم أكثر من 66 ألف شخص، معظمهم من عائلات مقاتلي داعش الذين قُتلوا أو احتُجزوا في القتال ضد القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد منذ عام 2014، حيث أن السكان المخيم تقريبا من النساء والأطفال.

كما أوقفت العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة عملياتها في أكتوبر عندما شنت تركيا هجومًا عسكريًا على قوات سوريا الديمقراطية، وعادت معظم جماعات الإغاثة الآن، ولكن في الأسبوع الماضي عندما صوت مجلس الأمن الدولي، تحت ضغط من روسيا حليفة النظام السوري، على تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قام بتخفيض البرنامج الذي يسمح بتوصيل المساعدات عبر المعابر الحدودية التي لا تخضع لسيطرة من دمشق.

وكانت هذه ضربة لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ولا سيما سكان مخيم الهول الذين يعتمدون بشدة على المساعدات الدولية المقدمة عبر معبر اليعربية على الحدود السورية العراقية، بموجب تدابير الأمم المتحدة الجديدة، فإن هذا الطريق مغلق الآن للمساعدة.

ويوجد الآن خياران فقط لتوصيل المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية: عبر الحدود التركية أو عبر المناطق التي تسيطر عليها دمشق، حيث يمثل كلاهما مشكلة بالنسبة للإدارة الكردية لأنهما لا تربطهما علاقات بتركيا ويكافحان منذ شهور للتوصل إلى اتفاق سياسي مع النظام مع الحفاظ على استقلالهما الهش.

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وما يقرب من نصف سكان المخيم، 46 في المائة عراقيون، و39 في المائة سوريون، و15 في المائة من دول أخرى، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

كما أدارت إدارة الحكم الذاتي الكردية في شمال وشرق سوريا الشؤون الإدارية والأمنية للمخيم، لكنها لا تملك القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية مثل الخيام والطعام.

وقال لروداو، هناك نقص في المساعدات وتأخيرها في هذا المخيم، وعلى المنظمات أن تزود الناس بالخيام وأن تحل محل القديم بأخرى جديدة، كما يجب عليهم أيضًا إزالة القمامة وتحسين الطرق، خاصة الآن في فصل الشتاء حيث تتأثر جميع الطرق ولا يمكن للسيارات المرور عبرها ".

ويوجد ما مجموعة 17 مخيمًا للاجئين والمشردين الخاضعين للسيطرة الكردية في شمال شرق سوريا، حيث قال شيخ أحمد أحمد، رئيس النازحين الداخليين (IDP) ومكتب اللاجئين، لروداو الأسبوع الماضي، إن قرار الأمم المتحدة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المخيمات الـ 17.

