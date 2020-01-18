خصص 500 تذكرة للجماهير الودادية.. أولمبيك آسفي يطرح تذاكر مباراته أمام الوداد

طرحت إدارة فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، تذاكر مباراة فريقها المؤجلة عن الأسبوع الثاني عشر من البطولة الاحترافية، أمام ضيفه الوداد الرياضي، رهن إشارة الجمهور بدءا من يوم غد الأحد.

وقال مكتب “القرش” المسفيوي في بيان له اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن تذاكر هذا اللقاء ستكون متوفرة بشبابيك ملعب المسيرة الخضراء بآسفي، غدا الأحد، يداية من الساعة العاشرة صباحا.

وتم تحديد أثمنة التذاكر في 30 درهما، للمدرجات العادية، و50 درهما للمنصة الرسمية، ثم 100 درهما بالنسبة للمنصة الشرفية.

وخصصت إدارة أولمبيك آسفي، التي أكدت أن المباراة ستجرى بشبابيك مغلقة، 500 تذكرة لجمهور الوداد الراغب في مساندة فريقه من مدرجات ملعب المسيرة، حيث سيتم طرحها للبيع بمدينة الدار البيضاء.

يذكر أن هذه المواجهة ستقام الاثنين القادم، علما أن الفريق الأحمر يحتل وصافة ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة، متخلفا بنقطة وحيدة عن نهضة بركان المتصدر، بينما يأتي أولمبيك آسفي في المركز الثاني عشر بمجموع 13 نقطة.