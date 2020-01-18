البطولة الاحترافية.. اليوسفية يسعى إلى مواصلة انتصاراته والفتح يبحث عن العودة إليها

يستضيف فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، اليوم السبت، الفتح الرياضي الرباطي، على أرضية الملعب البلدي، وذلك برسم مباريات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويسعى الفريق “الحريزي” إلى مواصلة سلسلة انتصاراته التي حققها في الفترة الأخيرة، بعدما تغلب على ضيفه حسنية أگادير بثلاثة أهداف لواحد، قبل أن يعود بفوز ثمين من أرض مضيفه الجيش الملكي بهدف دون رد.

ويحتل يوسفية برشيد المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات، وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة في 6 مناسبات، ووقع خط هجوم اليوسفية 14 هدفا، في المقابل اهتزت شباكه خلال 24 مناسبة، كأضعف خط دفاع في البطولة.

Advertisements

أما الفتح سادس الترتيب برصيد 18 نقطة، يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات، التي فقدها الأسبوع الماضي، بمدينة واد زم، بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مضيفه السريع.

وحقق أبناء وليد الرگراگي، الفوز في 4 لقاءات، وتعادلوا خلال 6 مباريات، في حين مني الفريق العاصمي بالهزيمة في مناسبتين، علما أن خطه الأمامي أحرز 13 هدفا، مقابل 11 سكنت مرماه.