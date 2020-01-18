إصابة مستوطن خلال عملية طعن في الخليل واعتقال مشتبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مستوطن إسرائيلي مساء اليوم، السبت، بعملية طعن قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ، واعتقلته.
وأفاد الطواقم الطبية بأن مستوطنًا (22 عاما) أصيب بجراح متوسطة في كتفه، خلال عملية الطعن المزعومة، وتم نقله إلى مستشفى "شاعري تسيدق" لتلقي العلاج.
أما القناة 12 العبرية فذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المنفذ بعد إصابته بالرصاص.
ولم ترد معلومات من مصادر فلسطينية عن الحالة الصحية لمنفذ العملية.
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