إصابة مواطن برصاص قناص حوثي بقرية "السقف" بالتحيتا جنوب الحديدة

السبت 18 يناير 2020

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي في قرية السقف بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.



وقال مصدر طبي، إن رصاص مليشيات الحوثي أطلقت النار على المواطنين بشكل مباشر في منطقة السقف، وأصابت مواطن يدعى داوؤد سليمان الاحدب البالغ من العمر 55 عام إصابة بليغة في اليد اليمنى اثناء تواجده بالقرب من قاربه.

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وأضاف المصدر أنه تم أسعاف المواطن المصاب إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج ليتم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج.

يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل إرتكاب الجرائم ضد المواطنين الأبرياء بالإستهداف المباشر للأحياء السكنية مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين خلال الهدنة الأممية.