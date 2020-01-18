عقيلة صالح : تركيا تسعى لفرض الأخوان على حكم ليبيا

السبت 18 يناير 2020

كشف رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، السبت، عن أهداف التدخل التركي في ليبيا ودعمها لحكومة فايز السراج .



وقال إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج" .. مضيفاً أن "تركيا جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل في ليبيا".

ونقلت قناة ليبيا على "تويتر" عن صالح تأكيده أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية لاستمرار وقف إطلاق النار.

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وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن "تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، مشدداً على أن "الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده".

وجاءت تصريحات عقيلة صالح بالتزامن مع تهديدات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا.

وشدد أردوغان على أن "طريق الوصول لسلام في ليبيا يمر عبر تركيا".