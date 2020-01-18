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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تتهم تركيا بنقل داعش من سوريا إلى ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
قالت صحيفة بريطانية يومية أن تركيا تقوم بنقل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من شمال سوريا إلى العاصمة الليبية طرابلس تحت مزاعم دعم حكومة فايز السراج .
وذكرت صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية اليومية أن تركيا باتت متهمة الآن بالمساعدة بعودة ظهور داعش في ليبيا عن طريق نقل المتشددين من سوريا لمساعدة حكومة الوفاق في القتال من أجل السيطرة على البلاد.
وجاء ذلك وفقًا للصحيفة بعد أيام من تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبيل مؤتمر للناتو من أن تنظيم داعش في تقدم بليبيا، وأصبح الآن أقرب إلى شواطئ أوروبا.
واعتبرت الصحيفة أنه من المعروف الآن أن ما يقرب من 2000 من القوات التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا هي مجموعة متنوعة من الفصائل الجهادية التي تدعمها تركيا في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المرتزقة يتم الدفع لهم من قبل حكومة الوفاق عبر عقود مدتها 6 أشهر مع وعد بالجنسية التركية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أموال الأمم المتحدة تُستخدم لتمويل الجماعات الإرهابية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لطالما اتُهمت تركيا بدعم الجماعات الجهادية ، بما في ذلك داعش
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