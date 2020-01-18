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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تركيا ترسل مرتزقة سوريين جواً إلى ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لمسلحين سوريين موالين لتركيا، وهم في طريقهم للقتال في ليبيا
وقال النشطاء أن ليبيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية .
ويظهر في الفيديو عشرات المسلحين السوريين وهم على متن الطائرة ويرتدي معظمهم البدلات العسكرية الخاصة بالفصائل المسلحة السورية التابعة لتركيا .
وفي وقت سابق، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، فجر الجمعة.
وأوضح عبد الرحمن أن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفي مسلح.
فيديو متداول لمسلحين سوريين موالين لتركيا متوجهين للقتال في #ليبيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية#إرم_نيوزpic.twitter.com/KIqN4ldlaL— إرم نيوز (@EremNews)
فيديو متداول لمسلحين سوريين موالين لتركيا متوجهين للقتال في #ليبيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية#إرم_نيوز pic.twitter.com/KIqN4ldlaL— إرم نيوز (@EremNews) January 18, 2020
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