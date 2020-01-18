تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

السبت 18 يناير 2020

تواصل تركيا إرسال المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية على الرغم من الجهود الدولية التي تبذل لحل الأزمة الليبية .



وقالت قناة سكاي نيوز عربية على حسابها في تويتر، أن صور جديدة لم يتم التأكد من صحتها تظهر استمرار نقل تركيا لمرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية .

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وفي وقت سابق، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، فجر الجمعة.

وأوضح عبد الرحمن أن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفي مسلح.

وتأتي التحركات التركية في الوقت التي تستعد فيها المانيا لإستضافة مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية تشارك فيه عدد من الدول الأوروبية والعربية منها مصر والجزائر