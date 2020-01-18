شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تكتشف عطل جديد في برنامج طائرات «737 ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مجموعة "بوينج" للطيران، اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، معربة عن أملها فى حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة، وأفادت الشركة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، بأنها تجرى عمليات التحديث اللازمة، وأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على الأمر.

وفى هذا الصدد، أوضح مصدر فى شركة "بوينج" أنه تم اكتشاف المشكلة الجديدة خلال مراجعة تقنية الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بأنه "بسيط"، معربا عن أمله فى حل المسألة وعودة الطائرة إلى الخدمة.

و من جهتها، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، فى وقت سابق، أنها تسعى إلى تغريم شركة "بوينج" المصنعة للطائرات 5.4 مليون دولار، وذلك بسبب تقاعسها عن منع تركيب أجزاء بها عيوب فى طائرات "737 ماكس".

وقالت الإدارة، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، "إن بوينج تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع فى الشركة، وتعمدت تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الاتحادية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب إخفاقها فى اجتياز اختبار القوة".

واقترحت إدارة الطيران الاتحادية، غرامة مدنية قيمتها 3.9 مليون دولار على "بوينج" بسبب نفس المشكلة فى ديسمبر لطائرات من طراز (133 و737 إن جي)، وهى الجيل السابق لطائرات (737 ماكس)، والتى تم منعها من الطيران منذ مارس بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز، مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.