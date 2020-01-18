أردوغان يخرق الهدنة في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيات طرابلس وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة في ليبيا، وقامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة. كما قامت القوات التركية بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس. وبحسب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، قامت تركيا بتركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات "معادية" على الأراضي الليبية.

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