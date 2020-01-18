شرطة برلين لـ"العين الإخبارية": منحنا ترخيصا لمظاهرة ضد أردوغان

قال المتحدث باسم شرطة برلين، شتيفان بيترسن، السبت، إن شرطة العاصمة منحت ترخيصا لتنظيم مظاهرة ضد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضوره مؤتمر "السلام في ليبيا"، في ميدان الجمهورية بوسط المدينة، الأحد.



وأضاف بيترسن - في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" - "بالفعل، هناك مظاهرة مسجلة في ميدان الجمهورية (بلاتز دير ريبابليك) تحت عنوان الاحتجاج على زيارة الرئيس التركي لبرلين)".

وأوضح قائلا: "تجري المظاهرة من الساعة 10 صباحا (9 غرينتش)، وحتى الـ1 ظهرا في الميدان" القريب من مقر المستشارية، حيث تجري أعمال مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، بمشاركة أردوغان"، مضيفا أن المظاهرة سجلت 200 مشارك حتى الآن.

وعادة ما يسجل منظمو المظاهرة والداعين إليها، كمشاركين أوليين فيها، عند الحصول على ترخيص الشرطة بتنظيمها.. ومع حلول موعد المظاهرة، فإنها تجذب أعدادا أكبر بكثير من التسجيل المبدئي.

وقال بيترسن إن الشرطة ستأمن المظاهرة مثلها مثل باقي مظاهرات، الأحد، التي تجرى على هامش مؤتمر برلين.

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وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن المظاهرة المنددة بزيارة أردوغان ستجذب ألمان وأتراك، وتركز أيضا على التنديد بالتدخل التركي في سوريا وليبيا خلال الأشهر الأخيرة.

بدوره، قال النائب في برلمان ولاية برلين، هاكان تاس إن "المظاهرة المنددة بزيارة أردوغان، ستشهد مشاركة واسعة من الأكراد والألمان المعارضين لسياسات الرئيس التركي".

وتابع في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "بصفتي نائب في البرلمان سأدعم المظاهرة بكل قوة.. من غير المعقول أن تفرش الحكومة الفيدرالية، السجادة الحمراء لرجل حروب مثل أردوغان".

وأضاف قائلا: "أردوغان يزعزع استقرار ليبيا ويتعاون مع داعش".

ويبدأ مؤتمر برلين للسلام في ليبيا في تمام الـ13:30 بالتوقيت المحلي (12:30 غرينتش) يوم الأحد، في الحي الحكومي في وسط العاصمة الألمانية، وفق بيان سابق لمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

على هامش أعمال المؤتمر، منحت الشرطة تراخيص لمظاهرة و9 مسيرات احتجاجية يشارك في كل واحدة منها 400 شخص، في محيط مقر المستشارية في وسط برلين، وفق بيان للشرطة.